بالفيديو.. مفقود أم الجماجم يتحدّث عن محنة الأيام الثلاثة

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف متابعات الخليج 365 حزام الحربي الذي تم العثور عليه بمنطقة صحراوية في قرية أم الجماجم في المجمعة بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، عن تفاصيل الأيام الثلاثة التي قضاها في مركبته بانتظار النجدة.

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وقال الحربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد”، وهو مواطن مسنّ يعاني من أمراض الضغط والسكر، إنه عاش طيلة تلك الفترة على تناول التمر والخبز والماء الذي كان بالسيارة.

وتابع الحربي أنه لم يبرح المكان الذي انغرست به سيارته في الرمال، حيث انقطع الإرسال والاستقبال عن هاتفه، ولم يكن أمامه إلا الانتظار حتى رأى طائرة شراعية تحلق باتجاهه فخرّ ساجدًا لله.

يذكر أن مغردين تداولوا اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على متابعات الخليج 365 المفقود.

وتمكّن فريق “عون” للبحث بالطيران الشراعي من العثور عليه وإنقاذه، وذلك بعد تلقّيه بلاغًا من أحد المواطنين عن فقدان اتصاله بوالده.

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