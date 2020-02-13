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إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام لمدة 30 يومًا

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2020-02-13

إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام لمدة 30 يومًا

متابعات الخليج 365 – الدمام

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية أنه ابتداءً من يوم غد الجمعة، ولمدة (30) يومًا سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر “تويتر”: أنه ابتداءً من يوم غد سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد.

وأضافت أن إغلاق الطريق سيستمر لمدة ثلاثين يومًا، وسيتم وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة.

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