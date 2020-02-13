- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام لمدة 30 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام لمدة 30 يومًا
متابعات الخليج 365 – الدمام
أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية أنه ابتداءً من يوم غد الجمعة، ولمدة (30) يومًا سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر “تويتر”: أنه ابتداءً من يوم غد سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد.
وأضافت أن إغلاق الطريق سيستمر لمدة ثلاثين يومًا، وسيتم وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام لمدة 30 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.