هجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية بالعراق

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – متابعة

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة “كي وان” في كركوك.

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وأكد أن الصاروخ سقط على القاعدة التي تضم فوجًا للقوات الأمريكية ومقر الفرقة السادسة للشرطة الاتحادية ومقر فوج القوة الخاصة للواء 61 ومقر فوج كركوك لمكافحة الإرهاب.

كما قال إن الطائرات الحربية الأمريكية حلقت في سماء المدينة وبارتفاعات منخفضة رغم سوء الأحوال الجوية بعد تعرض القاعدة للقصف.

ويعد ذلك أول هجوم على القاعدة المعروفة بـ”K1″ منذ السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، حيث قُصفت القاعدة بعدة قذائف صاروخية في ذلك الوقت متسببة في مقتل مدني أمريكي، وألقت واشنطن باللوم في هذا الهجوم على ميليشيات تابعة لحزب الله.

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