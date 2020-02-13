لص يسرق مجوهرات عارضة أزياء بريطانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
تعرضت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كيلي بروك، لحادث سرقة في الليلة الماضية، بعد أن اقتحم لص متخصص في سرقة المجوهرات، منزلها الذي تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9ر3 ملايين دولار).
وأفادت صحيفة «ميرور» البريطانية الشعبية، أن بروك، 40 عاما، وصلت إلى منزلها الواقع في شمال لندن، مساء أمس، لتكتشف وجود لص يقوم بسرقة مجوهراتها، فاتصلت بالشرطة على الفور.
وتمكن اللص من الهرب بالمجوهرات وبعض الأجهزة الالكترونية. ومن حسن الحظ أن بروك لم تصب بأذى جراء مواجهتها للص، إلا أن الواقعة تركتها في حالة صدمة.
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