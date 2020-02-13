شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا
ألزمت المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز رجلا أستراليا بالمثول للمحاكمة بتهمة قتل زوجته التي اختفت قبل 38 عاما، في قضية أثارتها مدونة صوتية في الآونة الأخيرة. ويمثل كريس داوسون (71 عاما) أبريل المقبل أمام المحكمة بتهمة قتل زوجته لينيت جوي داوسون التي اختفت في 9 يناير 1982، تمهيدا لمواجهة محاكمة مدتها ستة أسابيع في وقت لاحق من العام، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء.
وكانت قضية اختفاء «لينيت داوسون» هي موضوع مدونة «ذا تيتشرز بيت» الصوتية الأكثر شعبية في أستراليا 2018، التي اكتشفت سبب عدم إجراء الشرطة لتحقيق مناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة أسترالي قتل زوجته المختفية منذ 38 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.