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محاكمة أسترالي قتل زوجته المختفية منذ 38 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

ألزمت المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز رجلا أستراليا بالمثول للمحاكمة بتهمة قتل زوجته التي اختفت قبل 38 عاما، في قضية أثارتها مدونة صوتية في الآونة الأخيرة. ويمثل كريس داوسون (71 عاما) أبريل المقبل أمام المحكمة بتهمة قتل زوجته لينيت جوي داوسون التي اختفت في 9 يناير 1982، تمهيدا لمواجهة محاكمة مدتها ستة أسابيع في وقت لاحق من العام، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء.

وكانت قضية اختفاء «لينيت داوسون» هي موضوع مدونة «ذا تيتشرز بيت» الصوتية الأكثر شعبية في أستراليا 2018، التي اكتشفت سبب عدم إجراء الشرطة لتحقيق مناسب.