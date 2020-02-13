شكرا لقرائتكم خبر

سوبر أفريقيا بين الزمالك والترجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الدوحة

بينما يسعى الزمالك إلى إهداء الكرة المصرية لقبها العاشر في بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، فإن الترجي يتطلع لمنح الكرة التونسية اللقب الرابع في تاريخها بالمسابقة، حينما يلتقي الفريقان اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في النسخة الثامنة والعشرين للمسابقة القارية.

وتحمل الكرة المصرية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة السوبر، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1993، برصيد 9 ألقاب، بواقع 6 ألقاب للأهلي أكثر الأندية فوزا بالمسابقة، و3 ألقاب للزمالك، بينما احتلت الأندية المغربية المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، وتقاسمت أندية تونس والكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 3 ألقاب.