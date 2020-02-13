جوارديولا ينتظر خبر إقالته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إنه قد يتعرض للإقالة من منصبه في حالة خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» أمس إن بقاءه في المنصب ربما يكون متوقفا على نتيجة المواجهة مع ريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال.
وأضاف «أتقبل الأمر. إنني أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا، أحلم بذلك وسأستمتع بالمباراتين أمام ريال مدريد، ولنر ما يمكننا فعله»، متابعا «إذا لم نتغلب عليهم، فسيأتي الرئيس أو مدير الكرة، ويقول «هذا ليس جيدا بالشكل الكافي، نحن نريد دوري الأبطال، سأقيلك من المنصب».
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