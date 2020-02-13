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اليابان: كورونا لن يؤثر على الدورة الأولمبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو أعلنت السلطات اليابانية أمس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية لهذا الصيف. وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية :2020 «نود أن نؤكد مجددا أننا لا ننظر في إلغاء وتأجيل ألعاب طوكيو بسبب فيروس كورونا»، وأضاف في مستهل اجتماع مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية «سوف ننسق مع الحكومة وسنتعامل (مع الوضع) بشكل هادئ». يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو، توشيرو موتو، عبر عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن تأثير مرض «كوفيد - 19» الذي يسببه الفيروس.



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