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دياب: كاريلي اقترب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب ما ذكرته «مكة» أمس من اقتراب البرازيلي فابيو كاريلي من خلافة الهولندي تين كات، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم. وقال دياب في تصريحات تلفزيونية «المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدربا لفريق الكرة الأول بنسبة 80%».

وأكد دياب أن تين كات هو من طلب الرحيل عقب الخسارة من ضمك 2 / 1 في المرحلة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.