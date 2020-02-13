شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أكد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب ما ذكرته «مكة» أمس من اقتراب البرازيلي فابيو كاريلي من خلافة الهولندي تين كات، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم. وقال دياب في تصريحات تلفزيونية «المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدربا لفريق الكرة الأول بنسبة 80%».
وأكد دياب أن تين كات هو من طلب الرحيل عقب الخسارة من ضمك 2 / 1 في المرحلة الثامنة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: كاريلي اقترب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.