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14 مصابا وقتيلا في هجوم إرهابي بديالى العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد أفاد مصدر أمني عراقي أمس بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بهجوم إرهابي في مدينة خانقين بمحافظة ديالى (كلم شمال شرق بغداد). ونقل موقع (السومرية نيوز) عن المصدر قوله إن «عناصر إرهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين، وأثناء إخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح».



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