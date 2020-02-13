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السودان يوقع تسوية مع ضحايا تفجير المدمرة كول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الخرطوم

أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع الحكومة اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول الذي وقع عام 2000.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس، إنه «في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية».

وأكدت السودان عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق.