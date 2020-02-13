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دفعة جديدة من السوريين تغادر لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أمس مغادرة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن حرم معرض رشيد كرامي الدولي ازدحم على مدى ساعات الصباح بدفعة جديدة من السوريين العائدين طوعا في سياق الخطة التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام بإشراف ومتابعة من المدير العام اللواء عباس إبراهيم.



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