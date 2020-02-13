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تجربة الإسكان لرفع نسبة التملك أمام منتدى عالمي في أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

عرضت وزارة الإسكان خلال المنتدى الحضري العالمي الذي اختتم فعالياته أمس في أبوظبي، تجربتها في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإسهامها في رفع نسبة التملك للمساكن، حيث تجاوزت عددا من التحديات وعملت على توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظمة، في إطار تحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى ، تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار)، أن الفجوة بين العرض والطلب سابقا أدت لعدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة ذات جودة وأسعار مناسبة.

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وتناول وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية دور المبادرات والبرامج التي استحدثتها «الإسكان» لتسهيل عملية التملك للمواطنين، إضافة إلى دور الوزارة باعتبارها منظما للقطاع من خلال تقديم وتطوير برامج تنظيمية متنوعة تخدم القطاع بجميع أطرافه، لافتا إلى التكامل الذي يحققه برنامج الإسكان بالتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة، مبينا أن البرنامج نجح في تحرير 26% من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.

وأشار الحازمي إلى التجربة الحالية لوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى توفير منتجات سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة الذي سيسهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020، ونوه أيضا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة تسهم في تسريع عملية البناء وتخفيض التكلفة وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم.

ولفت إلى أن أحد الركائز الرئيسة في استراتيجية الوزارة كان تمكين الطلب من خلال تسهيل ودعم الحصول على التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني، مشيرا إلى برامج وزارة الإسكان التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين الملاك (اتحاد الملاك) وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين

(إتمام).