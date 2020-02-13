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«هدف» يتفق مع جامعة الأمير سطام لدعم توظيف الخريجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

لدعم توظيف الطلاب من خريجي الجامعة، وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الرياض، اتفاقية لدعم مكاتب التوظيف الجامعي، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

ووقع الاتفاقية نائب المدير العام للصندوق لدعم التوظيف أحمد المجيش، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي، وذلك ضمن مبادرة هدف في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

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وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، وكذلك إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافه.

وسبق أن وقع الصندوق والجامعة اتفاقية مماثلة في ديسمبر 2018، وبموجب الاتفاقية سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ومنسوبيها، على الاستفادة من برامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة «سبل» الالكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة «دروب» للتدريب الالكتروني، وبرنامج «تمهير» للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات» لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجا الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.

وتسهم الاتفاقية في تحسين أداء التوظيف للخريجين، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل، وتقديم التدريب النوعي لهم، وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من أجل تمكينهم من الحصول على عمل في القطاع الخاص.