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الكهرباء تسجل 8 طلبات براءات اختراع من خلال حاضنة طاقة الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت الشركة السعودية للكهرباء 8 طلبات براءات اختراع من خلال «حاضنة طاقة الابتكار»، التي تستهدف المبدعين من داخل الشركة وخارجها في مجالات الطاقة والكهرباء، ووصلت مراحل التسجيل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة (مرحلة الفحص الموضوعي) قبل عملية المنح.

ونفذت «حاضنة طاقة الابتكار» برنامجا لـ «نفكر فنبتكر» الذي يستهدف إيجاد حلول ابتكارية لمعالجة التحديات التقنية والتجارية التي تواجه أنشطة الشركة، وبلغ عدد المنتجات الابتكارية في الحاضنة، التي تم تصنيع نماذجها الأولية، خمسة نماذج، فيما وصل عدد المشاريع الابتكارية المحتضنة أكثر من 26 مشروعا، وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في برامجها أكثر من 800 متقدم، وعدد المشاركين في برامج الحاضنة أكثر من 320 مشاركا، فيما بلغ عدد المواهب المحتضنة 50 موهوبا.

وأطلقت «حاضنة طاقة الابتكار» سياسة الملكية الفكرية في الشركة، التي توضح حقوق الشركة والموظفين أصحاب النتاج الفكري، إضافة إلى إدارة ملف الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع في المكاتب المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة إجراءاتها ومتطلباتها من مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة منح البراءة.