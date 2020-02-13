شكرا لقرائتكم خبر

الزكاة تنفذ مليون دقيقة تدريبية عبر منصة الرحلات التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد الدقائق التدريبية في منصة الرحلات التعليمية الالكترونية تجاوز مليون دقيقة تدريبية منذ إطلاق المنصة العام الماضي، ما يعادل 845 ورشة عمل تدريبية، ويعكس هذا الإنجاز مدى أهمية حجم المحتوى المعرفي والتعليمي في هذه المنصة.

وأطلقت الهيئة في وقت سابق منصة تعليمية خاصة بالخطوات والمراحل التي يمر بها المكلف تحت اسم «الرحلات التعليمية»، تبدأ برحلة تدريبية منذ تسجيل المكلف في الهيئة مع شرح عدد من المحتويات الثرية الأخرى، وتهدف المنصة لتثقيف المكلفين عن أعمال الهيئة الخاصة بالزكاة والضريبة، والخطوات التي ينبغي اتباعها بشكل مبسط.

Advertisements

وتتضمن منصة الرحلات التعليمية على مقاطع مرئية تثقيفية، ورسومات توضيحية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف المكلف بتعاملاته الالكترونية مع الهيئة، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، سواء كان المكلف صاحب منشأة كبيرة أم متوسطة أم صغيرة.

من جهتها دعت الهيئة أصحاب المنشآت والمكلفين بأعمال الزكاة والضرائب إلى زيارة منصة «الرحلات التعليمية» التفاعلية التي أطلقتها الهيئة من خلال الموقع الالكتروني لتثقيف المكلفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية عبر عدد من الفيديوهات والرسومات التوضيحية، ومجموعة من الأسئلة التفاعلية العامة.

وقسمت الهيئة الرحلات التعليمية في المنصة إلى 5 أقسام، وهي ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، ولائحة جباية الزكاة للمنشآت، وتحتوي جميع تلك الأقسام على أكثر من 41 فيديو تعليميا، بالإضافة إلى رسومات توضيحية وأسئلة تفاعلية عامة.