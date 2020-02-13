اخبار السعوديه

التحاق نزلاء في سجن الباحة بدورة الخط والرسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

التحاق نزلاء في سجن الباحة بدورة الخط والرسم
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

بدأت الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي والرسم التشكيلي لنزلاء إدارة السجن العام بمنطقة الباحة.

والتحق بالدورة التي تشمل مختلف المجالات الفنية والثقافية نحو 70 نزيلا يجري من خلالها تدريبهم على الأساسيات، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي، والخط العربي، والموسيقى وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وأوضح مدير السجون بمنطقة الباحة، العقيد فايزالأحمري أن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي سيكون لها الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن؛ مؤكدا أن البرنامج يعد بداية مباركة لمزيد من التعاون لما فيه الخير والنفع للنزلاء.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحاق نزلاء في سجن الباحة بدورة الخط والرسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا