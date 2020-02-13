التحاق نزلاء في سجن الباحة بدورة الخط والرسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة
بدأت الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي والرسم التشكيلي لنزلاء إدارة السجن العام بمنطقة الباحة.
والتحق بالدورة التي تشمل مختلف المجالات الفنية والثقافية نحو 70 نزيلا يجري من خلالها تدريبهم على الأساسيات، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي، والخط العربي، والموسيقى وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.
وأوضح مدير السجون بمنطقة الباحة، العقيد فايزالأحمري أن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي سيكون لها الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن؛ مؤكدا أن البرنامج يعد بداية مباركة لمزيد من التعاون لما فيه الخير والنفع للنزلاء.
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