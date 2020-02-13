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الطريقي: برنامج استمطار السحب سيكافح التصحر والجفاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج استمطار السحب في نسخته الثالثة قرار استراتيجي نحو إيجاد حلول عملية لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء.

وأضاف أن هذه الموافقة تأتي بعد النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في مرحلته السابقة، والتي شملت بعض مناطق المملكة، وسيسهم في تحقيق نتائج إيجابية لبيئة المملكة، نظرا للظروف المناخية القاسية التي تعيشها مناطق المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار وانخفاض نسبة الرطوبة، ولكون المملكة تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا ضمن الحزام الصحراوي الجاف، حيث يمر خط السرطان بمنتصفها، مما جعل الشمس تتعامد عليها صيفا، الأمر الذي جعل مناخها يتصف بالقارية، إضافة إلى فارق الحرارة اليومي الكبير بين الليل والنهار، مما ساعد على جفاف معظم مناطق المملكة.

من فوائد استمطار السحب: