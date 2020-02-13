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إطلاق خدمة النقل المجاني بين صالات الركاب بمطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر منصة تويتر أمس، انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت بين مطار الملك عبدالعزيز الجديد والصالة الجنوبية، بالتعاون مع إحدى الشركات. وأوضح الحساب الرسمي للمطار أنه يمكن الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم «1» إلى الصالة الجنوبية، بعد إبراز بطاقة صعود الطائرة.

يذكر أن خدمة النقل متاحة لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة بالكامل لجميع الرحلات الداخلية والخارجية، حيث تم توفير 200 سيارة لنقل المسافرين.