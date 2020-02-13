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دعوة المستفيدين ذوي الإعاقة للاستفادة من تطبيق «إشارة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع للاستفادة من تطبيق «إشارة» ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت أن تطبيق «إشارة» يوفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم، حيث توفر مترجمين ومترجمات معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للصم على مدار الساعة من خلال اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت عبر المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا التطبيق توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع عن طريق الترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة، لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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وحثت الجوازات جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم على الاتصال عبر تطبيق «إشارة» بمركز الاتصال الموحد (992) والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.

من جهة ثانية، افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد الهباس ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي، أمس المواقع الخاصة بمبيعات الأسر المنتجة بمقر جوازات المنطقة الذي تم تخصيصه وتهيئته بشكل مناسب بهدف تقديم الدعم والرعاية لهذه الأسر من خلال برنامج «مقهى يمام» وفي خطوة لتوفير منافذ البيع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين المديرية العامة للجوازات ممثلة بجوازات منطقة الرياض وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح اللواء الهباس أن هذه المبادرة تأتي من منطلق تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى جوازات المنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، منوها بدعم مدير عام الجوازات لإقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات، الذي عمل على توفير الإمكانات وتذليل الصعوبات في سبيل نجاح هذه المبادرة وضمان فعاليتها على الوجه الأمثل، خدمة للأسر المنتجة.