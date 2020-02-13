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ضبط مطبخ عشوائي في عزيزية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس، مطبخا عشوائيا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة مختلف المواقع التي يمكن أن تستغل بطرق غير نظامية من قبل المخالفين.

وأوضحت البلدية أن المطبخ يعمل بشكل عشوائي في مخالفة صريحة لنظام العمل والاشتراطات الصحية ،وجرى إتلاف 40 كجم من الدجاج، و150 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

من جهة ثانية، أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع نقطة الكعكية كمية من الحلويات مجهولة المصدر محملة في مركبة مخالفة قادمة إلى مكة المكرمة، وذلك لتوزيعها على المحال الغذائية، حيث تم إتلاف 104 قطع كيك متنوعة بوزن 50 كيلو، إضافة إلى 4 قطع كيك بأحجام كبيرة تزن 250 كيلو.