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بحث تطوير الأجهزة والمواد المستخدمة لتعقيم أسطح المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

في مسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي، عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتقنية والإدارة العامة للشؤون الخدمية، اجتماعا تنسيقيا مع إحدى الشركات الطبية، للوقوف على أحدث المواد المستخدمة في تعقيم الأسطح من البكتيريا، وكذلك استخدام أجهزة حديثة لقياس نسبة البكتيريا في كل مواقع العمل في وقت وجيز.

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وأكد مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر بالوكالة يوسف العوفي أن الاجتماع يأتي في سياق الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي وتطوير الأجهزة والمواد المستخدمة للتعقيم، وضمن الجهود التي تبذلها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لتحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار.

من جهة أخرى، وضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة لسان الزائر مبادرتها بعنوان (تواصل معي واسألني) ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري والوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية عبدالرحمن الصاعدي.

وأوضح مدير وحدة لسان الزائر يوسف بخاري أنه تم خلال المبادرة استقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديم الهدايا لهم، مؤكدا أن الإدارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.