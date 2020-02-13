شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
في مسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي، عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتقنية والإدارة العامة للشؤون الخدمية، اجتماعا تنسيقيا مع إحدى الشركات الطبية، للوقوف على أحدث المواد المستخدمة في تعقيم الأسطح من البكتيريا، وكذلك استخدام أجهزة حديثة لقياس نسبة البكتيريا في كل مواقع العمل في وقت وجيز.
وأكد مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر بالوكالة يوسف العوفي أن الاجتماع يأتي في سياق الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي وتطوير الأجهزة والمواد المستخدمة للتعقيم، وضمن الجهود التي تبذلها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لتحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار.
من جهة أخرى، وضمن مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة لسان الزائر مبادرتها بعنوان (تواصل معي واسألني) ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري والوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية عبدالرحمن الصاعدي.
وأوضح مدير وحدة لسان الزائر يوسف بخاري أنه تم خلال المبادرة استقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديم الهدايا لهم، مؤكدا أن الإدارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث تطوير الأجهزة والمواد المستخدمة لتعقيم أسطح المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.