محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة. ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً.دهس امرأة 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 11:24 PM Advertisements مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة. ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً. الكلمات المفتاحية ، مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف ،

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