، المصورة "القحطاني" تحصد 3 أوسمة شرفية عالمية بمسابقة "بوكا باي 2020" بمقدونيا ،

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حصدت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية "إعلاميون"، ثلاثة أوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي) للعام 2020، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حاليًا في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الأمريكية للتصوير PSA.
وتفصيلاً، عبّرت المصورة "القحطاني" عن فخرها بهذه الأوسمة وأنها أوسمة للوطن، فهي لا تمثل نفسها فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما تمثل زملاءها المصورين السعوديين، موضحة أن "صورة المدخن" لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامي شرف "Victory.PW" "و"GRADAC PGI" في صالون مقدونيا، أما صورة "نساء الهمر" بوادي "اومو" السفلي في إثيوبيا، فنالت وسام الشرف "FK OHRID" في صالون الجبل الأسود.
وأكدت عضو جمعية "إعلاميون"، أن السعودية لديها مواهب في كل مجال وخصوصًا في مجال التصوير بكل أقسامه، مشجعة زملاءها المصورين للمبادرة والمشاركة في المسابقات العالمية، ومطالبة الجهات الحكومية والإعلامية والسياحية، بتنظيم أنشطة تنافسية محلية ودعوة المصورين على مستوى العالم للمشاركة فيها، لأنها إحدى السبل العالمية لإظهار النجاحات الكبير التي يحققها الوطن والنهضة الحضارية التي تعيشها السعودية.
وتنتمي "القحطاني" إضافة إلى عضويتها بجمعية "إعلاميون" السعودية، لعضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة وذلك من عام 2014، ولها مشاركات متنوعة في فعاليات عالمية، مثل: حديقة الافندر في لندن، وحديقة الفراولة، والريف الإنجليزي وحديقة الفراش والحديقة المضيئة في دبي، ومتحف اللوفر في أبو ظبي، وتشارك في رحالات تصوير دولية في بلدان مختلفة.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 11:19 PM
قالت إنها لا تمثل نفسها فقط بهذه المسابقات وإنما تمثل زملاءها المصورين السعوديينالمصورة "القحطاني" تحصد 3 أوسمة شرفية عالمية بمسابقة "بوكا باي 2020" بمقدونيا
حصدت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية "إعلاميون"، ثلاثة أوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي) للعام 2020، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حاليًا في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الأمريكية للتصوير PSA.
وتفصيلاً، عبّرت المصورة "القحطاني" عن فخرها بهذه الأوسمة وأنها أوسمة للوطن، فهي لا تمثل نفسها فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما تمثل زملاءها المصورين السعوديين، موضحة أن "صورة المدخن" لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامي شرف "Victory.PW" "و"GRADAC PGI" في صالون مقدونيا، أما صورة "نساء الهمر" بوادي "اومو" السفلي في إثيوبيا، فنالت وسام الشرف "FK OHRID" في صالون الجبل الأسود.
وأكدت عضو جمعية "إعلاميون"، أن السعودية لديها مواهب في كل مجال وخصوصًا في مجال التصوير بكل أقسامه، مشجعة زملاءها المصورين للمبادرة والمشاركة في المسابقات العالمية، ومطالبة الجهات الحكومية والإعلامية والسياحية، بتنظيم أنشطة تنافسية محلية ودعوة المصورين على مستوى العالم للمشاركة فيها، لأنها إحدى السبل العالمية لإظهار النجاحات الكبير التي يحققها الوطن والنهضة الحضارية التي تعيشها السعودية.
وتنتمي "القحطاني" إضافة إلى عضويتها بجمعية "إعلاميون" السعودية، لعضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة وذلك من عام 2014، ولها مشاركات متنوعة في فعاليات عالمية، مثل: حديقة الافندر في لندن، وحديقة الفراولة، والريف الإنجليزي وحديقة الفراش والحديقة المضيئة في دبي، ومتحف اللوفر في أبو ظبي، وتشارك في رحالات تصوير دولية في بلدان مختلفة.
، المصورة "القحطاني" تحصد 3 أوسمة شرفية عالمية بمسابقة "بوكا باي 2020" بمقدونيا ،
المصدر : الخليج 365
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