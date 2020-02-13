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تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام".
وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.
يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.
مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة كحيلة
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 11:12 PM
في نسخته الثالثة وسينطلق يوم الأربعاء تحت رعاية أمير المنطقة .. ويستمر لمدة 5 أيامالاثنين المقبل .. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية
تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام".
وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.
يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.
، الاثنين المقبل .. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية ،
المصدر : الخليج 365
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