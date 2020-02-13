شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري يوضح متى تغطي المرأة رأسها أمام الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، متى يجب على المرأة أن تغطي رأسها أمام الطفل.

وقال، خلال لقائه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، إن المرأة يجب عليها أن ترتدي الحجاب في حالتين، أحدهما عندما يبلغ عمر الطفل 15 عاما.

وأضاف أن الحالة الثانية هي عندما تظهر علامات البلوغ على الطفل، مثل خشونة صوته، وغيرها من التغيرات التى تطرأ على بدنه.