شكرا لمتابعة خبر عن شاهد … روضة السبله بمحافظة الزلفي تتحول لأرض جرداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مواطن في محافظة الزلفي التغيرات التى طرأت على روضة السبله مقارنة بما رصده فى العام الماضي.

وأظهر، مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روضة السبله كانت خضراء حينما قام بتصويرها بتاريخ 18-6-1440، بينما ظهرت في نفس اليوم من العام الجاري وهى يابسة وأرضها متدهورة.

ولم يشير المواطن في المقطع لأى تفاصيل أخرى حول الأسباب التى أدت لتدهورها.