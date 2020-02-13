شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير مروري: إذا أدب المرور «الملاقيف» جميع الجهات ستتعاون معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال صالح بن حنيتم مهتم بالسلامة المرورية إن وفيات حوادث الطرق انخفضت إلى 35% على مستوى المملكة.
وأضاف حنيتم خلال حواره في برنامج “ياهلا”:” عندما نسمع عن الأرقام التي تتحدث عن انخفاض وفيات حوادث الطرق تخف حدة جلد الذات، والانخفاض وصل إلى 35% بشهادة منظمة الصحة العالمية”.
وأشار حنيتم:” إذا بدء المرور يطبق المخالفات وأدب “الملاقيف” ستتعاون معه جميع الجهات الحكومية الأخرى”، مضيفا:”لو شاهدت جمال “مدارس تعليم القيادة للسيدات” لطالبت معي بالمساواة مع المرأة”.
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