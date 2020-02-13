شكرا لمتابعة خبر عن تخصصي خالد للعيون يزف للوطن (34) طبيباً في التخصصات المختلفة لطب العيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتخريج الدفعة الـ25 من أطباء برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين وذلك مساءاً اليوم الخميس 19 جمادى الآخر 1441.

ورفع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون آسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة وقال إن تخريج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هذه الدفعات من الأطباء في التخصصات الدقيقة على مدى (35) عاماً لم يتحقق إلا بفضل الله ثم دعم قيادتنا للقطاع الصحي والذي يعد المحرك الرئيسي في مسيرة التنمية وحياة الإنسان، وأضاف الراجحي أن تنفيذ برنامج الزمالة والبرامج المماثلة ودعمها يعد أحد الاستراتيجيات التي يتبناها المستشفى للاستثمار في الطاقة البشرية والعناية بها بوصفها المورد الأهم لبناء أي أمة وتطور أي مجتمع.

وثمن الراجحي المتابعة والدعم الكبير الذي يجده مستشفى خالد التخصصي للعيون من قبل معالي وزير الصحة مبيناً أن متابعته الدائمة وتواصله المستمر مع إدارة المستشفى كان له دور كبير في تذليل كافة العقبات ونجاح المستشفى في تنفيذ هذه البرامج وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن الدفعة (25) من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة تضم (25) طبياً منهم ( 24 ) سعودياً وطبيب من مملكة البحرين الشقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين تشمل (9) أطباء، وبين الراجحي أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نفذ هذه البرامج المتخصصة مدى ( 24) شهراً لبرنامج الزمالة، (48) شهرا لبرنامج الأطباء المقيمين وتلقى فيه الأطباء المحاضرات العلمية والتدريب السريري والاكلينيكي والجراحي الدقيق في مجالات متخصصة في طب العيون إضافة إلى إجراء البحوث العلمية والتي ستساهم بإذن الله في تطوير البرنامج العلاجي وخدمة المريض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن تنفيذ هذه البرامج المتخصصة يضيف للوطن أطباء يحملون تخصصات دقيقة وتدريب متقدم في المجالات الدقيقة لطب العيون وأضاف أن تنظيم برنامج الزمالة وبرنامج الأطباء المقيمين يعكس ثقافة المستشفى والتي تقوم على أننا لسنا منشأة علاجية فقط وأنما تمتد أدوارنا لتشمل التعليم والتدريب والبحوث وخدمة القطاع الصحي في مجال طب العيون.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ساهم على مدى أكثر من 35 عاماً في تخريج أكثر من 331 طبيباً مقيماً و 373 طبيباً في زمالات التخصص الدقيق ويدرب المستشفى سنوياً أكثر من 86 طبيباً ويشكل خريجي المستشفى من البرامج المختلفة قرابة 80% من أطباء العيون في المملكة.

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