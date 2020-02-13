شكرا لمتابعة خبر عن الثانوية 139 تحصد الجائزة الأولى بمسابقة «حلول بحثية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فازت المعلمة من الثانوية ١٣٩ بالرياض أ.منيرة أبواثنين بمبلغ مالي وشهادة تفوق لقاء فوزها بالمركز الأول في مسابقة ( حلول بحثية )التي نظمها مكتب تعليم النهضة ضمن فئة المعلمات وذلك على مستوى مدارس تعليم الرياض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المشرفات :أ/ وفاء العتيبي و أ/ابتسام الرميخان و المعلمة / صفية العمري.

وكان عنوان الدراسة /”دور القياس المبني على المنهج CBMفي مراقبة التقدم الأكاديمي للطالبات في منهج كيمياء ٢ في الثانوية ١٣٩”.

كما تم تقديم شهادة شكر و تقدير من مكتب تعليم النهضة لقائدة الثانوية ١٣٩ الأستاذة/ فوزية المطيري نظير اهتمامها و دعمها المتواصل لبرنامج ( الحلول البحثية) و لتشجيعها لمعلماتها و بذلها الجهد الكبير في تذليل الصعوبات .

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