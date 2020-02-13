عاجل: ضربات إيرانية خاطفة على إسرائيل وأهداف أمريكية.. والحرس الثوري يعلن اقتراب تحرير “القدس“

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عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب

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