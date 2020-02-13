مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف «التحالف» عناصر الميليشيا الحوثية في نهم

وثّق مقطع فيديو، لحظة استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر إرهابية حوثية إرهابية في جبهة نهم باليمن، ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني، شرقي العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في إطار محاولات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لمواجهة ممارسات الميليشيا الحوثية ضد المدنيين من الشعب اليمني.

ونزح آلاف السكان المدنيين ممن كانوا يسكنون في مفرق الجوف وبعض قرى نهم، وكذا في مخيم الخانق إلى مدينة مأرب، إثر قيام الميليشيا الحوثية بقصف مساكن المواطنين المدنيين دون مراعاة للنساء والأطفال، الأمر الذي جعلهم يتركون منازلهم وبشكل مفاجئ، مخلفين كل احتياجاتهم المنزلية لينجوا بأرواحهم من قصف ميليشيا الحوثي.