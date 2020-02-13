«النيابة العامة»: لا يجوز القبض على أي إنسان في غير حالات التلبس بالجريمة

شددت النيابة العامة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه في غير حالات التلبس بالجريمة، إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وذلك وفقًا للمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفالت «النيابة»، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، اليوم الخميس: «حرية الأشخاص مصونة شرعًا ومكفولة نظامًا، ومحاطة بضمانات حصينة، فيُحظر تقييد تصرفات أحد أو القبض عليه، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام».
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