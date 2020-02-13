السفارة الأمريكية بالمملكة تكشف تفاصيل «منحة كوينسي» للطلاب السعوديين

أزاحت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الستار عن «منحة كوينسي» لطلاب المدارس الثانوية السعودية لحضور الدورات التحضيرية للكلية الصيفية في جامعات مختارة بالولايات المتحدة.

وكان السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، وعد في لقاء حصري مصور مع «عاجل»، أجراه الزميل فرحان الفرهود نائب رئيس التحرير بالإعلان عن منحة جديدة للطلبة السعوديين، وفرص تعليمية أمريكية في المدارس الثانوية، وتحركات لحلحلة مشكلة تأشيرات الدخول.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان رسمي، إن «منحة كوينسي» توفر لطلاب المدارس الثانوية السعودية حضور الدورات التحضيرية للكلية الصيفية في جامعات مختارة في الولايات المتحدة حتى يكونوا أكثر وعيًا واستعدادًا لعملية التقديم والقبول بالكليات، و لمزيد من المعلومات والتطبيق (اضغط هنا)

وأوضحت السفارة في بيانها، أن هناك ما يقرب من 40 ألف سعودي يدرسون حاليًا في الولايات المتحدة؛ ما يجعل المملكة المركز الرابع من حيث المنشأ للطلاب الأجانب.

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وبحسب البيان، فإن السفارة تدير مجموعة قوية من برامج التبادل بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات السعودية، تتناول مجالات التعاون الرئيسة بين البلدين، مشيرة إلى أن برنامج القيادة الدولية للزوار يشارك فيه أكثر من 100 سعودي في منتصف حياتهم المهنية من القطاعين العام والخاص كل عام.

فيما يوفر برنامج «فولبرايت» والمخصص للأكاديميين والباحثين؛ فرص تبادل لأكثر من عشرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين والأمريكيين؛ لإجراء البحوث والتدريس في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن بين برامج التعاون بين البلدين، برنامج الدبلوماسية الثقافية، ويتمثل في شراكة بين المؤسسات الثقافية الأمريكية والسعودية للتعاون وتطوير مشروعات مشتركة في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الفنون والموسيقى والتواصل التعليمي.

أما خريجو برنامج التبادل USG: (وهو أحد برامج التعاون بين السعودية وأمريكا) فتوفر شبكة الخريجين لهم منصة لتقوية العلاقات بين المشاركين فيه، وتسهيل الشبكات الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التفاهم المتبادل، والاستفادة من موارد ومواهب ومبادرات الخريجين.