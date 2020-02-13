رئيس غينيا يغادر الرياض إلى جدة

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي الرياض متوجهًا إلى جدة. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان -الوزير المرافق- وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية. اقرأ أيضًا: «مكافحة التطرف» تتصدر مباحثات ولي العهد ورئيس غينيا القيادة تهنئ البروفيسور «ألفا كوندي» بذكرى استقلال غينيا

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