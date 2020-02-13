بالفيديو.. السفير الصيني: مساعدات السعودية لمواجهة «كورونا» تدعم شعبنا معنويًّا

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية تشن وي، اليوم الخميس، أن المساعدات المقدمة من المملكة ستؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي؛ لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وستشكل دعمًا معنويًّا للشعب الصيني.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، ستة عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية؛ لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين.

وأشار السفير إلى أن تلك المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والروح الإنسانية التي تتمتع بها المملكة، منوهًا بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين بعد حدوث الوباء، ودعم المملكة بمختلف الوسائل والقنوات، الذي يمثل دعمًا أخلاقيًّا ومعنويًّا لبلاده.

وأوضح السفير أن العقود الموقعة بين المركز والشركات العالمية لتقديم المساعدات جرى التنسيق لها خلال أسبوع واحد فقط عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بالرئيس الصيني شي جين بينج، ما يؤكد مهنية المركز وفعاليته تجاه هذه الأمور.

وأكد السفير أن مشاعر الشعب السعودي تجاه تفشي فيروس كورونا في الصين، اتضحت جليًّا من خلال مشاركتهم مشاعر الألم في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من المقابلات مع المسؤولين في المملكة لبحث التعاون في الجانب العلمي والطبي بين الجانبين؛ حيث تحرص حكومة الصين على سلامة وصحة المقيمين الذين لا يزالون يعيشون في الصين من خلال تقديم المساعدات وتقديم التسهيلات؛ لإجلاء الطلاب السعوديين الدارسين في مدينة ووهان الصينية.

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وشدد السفير الصيني على أن بلاده تملك القدرة والثقة بالقضاء على وباء كرونا المستجد بدعم المجتمع الدولي، قائلًا: سنحتفل هذا العام بالذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والاحتفال بدأ بالتضامن بين الشعبين والحكومتين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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