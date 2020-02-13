القصبي: بلديات تعيق التنمية

أقر وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، بوجود إعاقة تنموية من قبل بعض البلديات، مشددا على أن كافة أمانات المناطق تحتاج إلى تطوير داخلي لتحسين الإجراءات في المخططات وسرعة اعتماد الرخص، وتحديد مدة زمنية محددة للمستثمر وصاحب السكن لاعتماد مخططاتهم دون تأخير، كما كشف عن وصول نسبة الرخص البلدية الإلكترونية إلى 82 % من إجمالي الرخص التي تصدرها البلديات.

أتمتة الإجراءات

جاء حديث القصبي على هامش فعاليات ملتقى السلامة 2020 الذي ناقش هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية، حيث إن العمل جار على تحديث الاشتراطات وأتمتة الإجراءات لتمكين التنافسية للمستثمر وللصغار منهم تحديدا، مشددا على ضرورة الاستمرار بتحديث الاشتراطات البلدية، مشيرا إلى أن أبرز ملاحظات المكاتب الهندسية تتعلق ببعض تعقيدات الأمانات ووزارة البلديات، مشيرا إلى أن تحسين وتحقيق هذه المطالب سيتم على وجه السرعة.

هندسة

وزع القصبي خلال حضوره الملتقى -الـ«بزنس كارت»- على عدد من الحضور وأصحاب المكاتب الهندسية، طالبا منهم مراسلته لتحديد أهم العقبات والتحديات التي يواجهونها للاجتماع معهم، وبحث سبل حلها وإعادة هندسة الإجراءات من قبل لجنة تحسين بيئة الأعمال.

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وطلب القصبي تشكيل فريق مؤسسي من المكاتب الهندسية والدفاع المدني ووزارة البلديات لإيجاد أفكار قابلة للتطوير والنهوض بالوطن، فيما طلب من ملاك المكاتب الهندسية التواصل معه شخصيا لدراسة مطالبهم ومعالجة المعوقات التي يواجهونها.

كود البناء

عبر المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو عن سعادته بالتعاون بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، فيما توج الملتقى بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للمواضيع المتعلقة بكود البناء السعودي، وكذلك آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات، بالإضافة إلى آلية إصدار تراخيص الأنشطة التجارية والمهنية.