المناطق تشهد تتابعا للموجات الباردة الأكبر منذ 28 عاما

سجلت عدة مدن سعودية درجات حرارة وصلت إلى 5 درجات تحت الصفر خلال الليلتين الماضيتين، فيما قال خبير في الأرصاد الجوية الخميس، إن المملكة تشهد أقوى موجة صقيع منذ 4 سنوات مع تتابع للموجات الباردة هو الأكبر عددا منذ 28 عاما.

وليلتا الأربعاء والثلاثاء سجلت مدينة طريف في شمال المملكة على الحدود مع الأردن 5 درجات تحت الصفر، ومدينة حائل 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت مدينة عرعر على الحدود مع العراق درجتين تحت الصفر.

أدنى مستويات

قال الخبير في مركز «وسم» للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية حسن عبدالله، إن السعودية تشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء عام 1992. وأوضح أن تتابع الموجات الباردة في هذا الشكل نادر في السعودية.

وأوضح عبدالله أن درجات الحرارة سجلت أدنى مستوياتها أيضا في المنطقة الغربية في مدينتي جدة ومكة المعروفتين بجوهما الحار، إذ سجلتا 15 و13 درجة مئوية نهاية يناير الماضي، مما يعد أقل بـ6 درجات من متوسط درجات الحرارة فيهما.

محاصيل زراعية

من جانبه، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة شهدت موجات أبرد من الموجة الباردة الحالية في يناير 2008، وسجلت درجة الحرارة بشكل غير رسمي حول بطن وادي الرمة بالقصيم بمحافظة الرس نحو 14- درجة، وتأثر كثير من المحاصيل الزراعية ومنها النخيل، حيث أثرت الموجه الباردة والصقيع على جرائد النخيل، واستمرت الموجة لعدة أيام لدرجة أن المياه تجمدت في المواسير المكشوفة في أكثر من منطقة حتى فترة الظهر.

درجات تحت الصفر في المدن

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5

طريف

3

حائل

2

عرعر