القباع لـ"دوت الخليج": خدمة دوت الخليج شرف نعتز به

واوضح بأنه سيباشر مهام عمله بدءاً من غرة رجب المقبل. وأكد بأنه سيسعى الى بذل قصارى الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها ومواصلة الرقي والتقدم المزدهر للمحافظة، منوها بما تحظى به القنفذة من ومحافظات ومراكز المنطقة من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه وحرصهما المستمر على راحة ورفاهية أبناء المنطقة والمقيمين والزوار.
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