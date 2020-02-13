القباع لـ"دوت الخليج": خدمة دوت الخليج شرف نعتز به

أكد محافظ القنفذة محمد القباع لـ"دوت الخليج" عن اعتزازه بالثقة التي نالها بتعيينه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مشيرا الى أن خدمة دوت الخليج شرف لكل مواطن، معربا عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومنوها بتوجيهاتهما السديدة، ودعا الله أن يوفقه للقيام بمهامه على أكمل وجه لخدمة دوت الخليج.

واوضح بأنه سيباشر مهام عمله بدءاً من غرة رجب المقبل. وأكد بأنه سيسعى الى بذل قصارى الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها ومواصلة الرقي والتقدم المزدهر للمحافظة، منوها بما تحظى به القنفذة من ومحافظات ومراكز المنطقة من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه وحرصهما المستمر على راحة ورفاهية أبناء المنطقة والمقيمين والزوار.