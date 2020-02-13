السعودية اليوم / الصالح يشكر القيادة بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً لمجلس شؤون الجامعات



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

رفع الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على ترشيحه أميناً عاماً لمجلس شؤون الجامعات .

وثمّن الصالح الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة ، الذي تُوج بالموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد ، بما يحقق تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والأكاديمية، وأطر حوكمة الأداء، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية، وقبول التبرعات والهبات، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وغيرها من المهام المنصوص عليها في نظام الجامعات.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات ستبدأ مهامها للعمل على تهيئة عقد الاجتماع الأول لمجلس شؤون الجامعات، والتحضير لكل الخطوات المقبلة لتطبيق نظام الجامعات الجديد.

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22:31ت م

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