السعودية اليوم/ تخصصي خالد للعيون يحتفل بتخريج (34) طبيباً في التخصصات المختلفة لطب العيون



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون اليوم بتخريج الدفعة الـ25 من أطباء برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين .

ورفع الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، على الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة.

وقال إن تخريج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هذه الدفعات من الأطباء في التخصصات الدقيقة على مدى (35) عاماً لم يتحقق إلا بفضل الله ثم دعم قيادتنا للقطاع الصحي، الذي يعد المحرك الرئيس في مسيرة التنمية وحياة الإنسان، مضيفاً أن تنفيذ برنامج الزمالة والبرامج المماثلة ودعمها يعد أحد الإستراتيجيات التي يتبناها المستشفى للاستثمار في الطاقة البشرية والعناية بها، بوصفها المورد الأهم لبناء أي أمة وتطور أي مجتمع.

وثمن الراجحي المتابعة والدعم الذي يجده مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من قبل معالي وزير الصحة، مبيناً أن متابعته وتواصله مع إدارة المستشفى كان له دور في تذليل العقبات ونجاح المستشفى في تنفيذ هذه البرامج وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح أن الدفعة (25) من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة تضم (25) طبياً منهم ( 24 ) سعودياً وطبيباً من مملكة البحرين الشقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين تشمل (9) أطباء، مبينا أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نفذ هذه البرامج المتخصصة على مدى ( 24) شهراً لبرنامج الزمالة، (48) شهراً لبرنامج الأطباء المقيمين وتلقى فيه الأطباء المحاضرات العلمية والتدريب السريري والإكلينيكي والجراحي الدقيق في مجالات متخصصة في طب العيون إضافة إلى إجراء البحوث العلمية والتي ستساهم بإذن الله في تطوير البرنامج العلاجي وخدمة المريض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن تنفيذ هذه البرامج المتخصصة يضيف للوطن أطباء يحملون تخصصات دقيقة وتدريباً متقدماً في المجالات الدقيقة لطب العيون، وأضاف أن تنظيم برنامج الزمالة وبرنامج الأطباء المقيمين يعكس ثقافة المستشفى، التي تقوم على أننا لسنا منشأة علاجية فقط وإنما تمتد أدوارنا لتشمل التعليم والتدريب والبحوث وخدمة القطاع الصحي في مجال طب العيون.

مما يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ساهم على مدى أكثر من 35 عاماً في تخريج أكثر من 331 طبيباً مقيماً و 373 طبيباً في زمالات التخصص الدقيق، ويدرب المستشفى سنوياً أكثر من 86 طبيباً، ويشكل خريجو المستشفى من البرامج المختلفة قرابة 80% من أطباء العيون في المملكة.

// انتهى//

22:09ت م

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