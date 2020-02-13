السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يشكر القيادة لصدور الموافقة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات



جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أعرب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد .

كما هنأ معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مثمنًا جهوده في دعم مسيرة الجامعات وتمكينها لتحقيق الأهداف المرجوة، كما هنأ معاليه أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المجلس، على الثقة الملكية لاختيارهم .

ونوه معاليه بأن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفقًا للاحتياجات التنموية وفرص العمل بالمنطقة التي تخدمها، كذلك إيجاد مصادر تنموية للجامعات، إلى جانب تحقيق الاستقلالية المنضبطة لها، بالإضافة لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يمد الجميع بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم ما تصبو إليه نحو تحقيق تقدم في مسيرة الجامعات

//إنتهى//

21:51ت م

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جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأعرب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد .كما هنأ معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مثمنًا جهوده في دعم مسيرة الجامعات وتمكينها لتحقيق الأهداف المرجوة، كما هنأ معاليه أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المجلس، على الثقة الملكية لاختيارهم .ونوه معاليه بأن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفقًا للاحتياجات التنموية وفرص العمل بالمنطقة التي تخدمها، كذلك إيجاد مصادر تنموية للجامعات، إلى جانب تحقيق الاستقلالية المنضبطة لها، بالإضافة لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يمد الجميع بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم ما تصبو إليه نحو تحقيق تقدم في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميز والجودة، وتطوير العملية البحثية والتعليمية.//إنتهى//21:51ت م0271

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