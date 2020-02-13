السعودية اليوم / مدير جامعة جازان : تشكيل مجلس شؤون الجامعات يرفع من إنتاجها المعرفي وإسهاماتها البحثية والتنموية



جيزان 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

رفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

ووجه معالي مدير جامعة جازان التهاني بهذه المناسبة، لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، مشيدًا بالجهود التي بذلها ويبذلها معالي وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته التعليم العالي والجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وقال مدير الجامعة في تصريح بهذه المناسبة: إن الجامعات

وأضاف القحطاني : إن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات دورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.

// انتهى //

21:44ت م

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جيزان 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.ووجه معالي مدير جامعة جازان التهاني بهذه المناسبة، لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، مشيدًا بالجهود التي بذلها ويبذلها معالي وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته التعليم العالي والجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.وقال مدير الجامعة في تصريح بهذه المناسبة: إن الجامعات السعودية وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات تبدأ عهدا جديدا من العمل الوطني، بما يرفع من إنتاجها المعرفي، وإسهاماتها البحثية والاقتصادية والتنموية ، مضيفا أن النظام الجديد للجامعات يفتح للجامعات الباب واسعا، للمنافسة في مجالات البحث والابتكار، وآداء دور يتواءم مع تحديات وتحولات العصر، بما يعزز من دور ومكانة المملكة عالميا، فضلا عما سيخلقه داخل الجامعات من حراك أكاديمي وتنظيمي وإداري، يعتمد الشفافية والاستقلالية المنضبطة، ويحقق الجودة في الآداء، ويرفع كفاءة الإنفاق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات أفراد المجتمع .وأضاف القحطاني : إن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات دورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.// انتهى //21:44ت م0269

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