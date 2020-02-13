السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة: الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات امتداد لرعاية القيادة بقطاع التعليم الجامعي



الباحة 19 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 13 فبراير 2020م واس

رفع معالي مدير ‫جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد الدكتور الحسين أن صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يأتي امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم الجامعي، وتجويد مخرجاته بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتنميته.

وقال مدير جامعة الباحة : إن نظام الجامعات الجديد والمتضمن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يلقى دعم واهتمام من سمو ولي العهد ، ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتطوير منظومة التعليم ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور عبدالله الحسين إلى أن دعم الحكومة الرشيدة السخي أسهم في تحقيق قطاع التعليم الجامعي قفزات نوعية شاملة ومتكاملة محققة للأهداف والتوجهات الإستراتيجية في المجالات الأكاديمية والتعليمية والبحثية والابتكار كافة، وتنمية القدرات والطاقات البشرية، مما جعل للتعليم قيمة تنافسية على المستوى العالمي.

//انتهى//

21:41ت م

0264



الباحة 19 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 13 فبراير 2020م واسرفع معالي مدير ‫جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة ‫خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات.وأكد الدكتور الحسين أن صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يأتي امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم الجامعي، وتجويد مخرجاته بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتنميته.وقال مدير جامعة الباحة : إن نظام الجامعات الجديد والمتضمن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات يلقى دعم واهتمام من سمو ولي العهد ، ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتطوير منظومة التعليم ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.وأشار الدكتور عبدالله الحسين إلى أن دعم الحكومة الرشيدة السخي أسهم في تحقيق قطاع التعليم الجامعي قفزات نوعية شاملة ومتكاملة محققة للأهداف والتوجهات الإستراتيجية في المجالات الأكاديمية والتعليمية والبحثية والابتكار كافة، وتنمية القدرات والطاقات البشرية، مما جعل للتعليم قيمة تنافسية على المستوى العالمي.//انتهى//21:41ت م0264

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة: الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات امتداد لرعاية القيادة بقطاع التعليم الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.