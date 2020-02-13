السعودية اليوم / وزير الخارجية المغربي يلتقي المدير العام للإيسيسكو



الرباط 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون بين المملكة المغربية و المنظمة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.

21:39ت م

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