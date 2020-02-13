السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يثمن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل مجلس شؤون الجامعات



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

ثمن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وقال: إن إضافة المسؤولين من أصحاب المعالي في وزارات الدولة ذات العلاقة وذوي الخبرة إلى عضوية المجلس دليل لاهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم التعليم الجامعي ومخرجاته بما يتوافق مع إستراتيجيات رؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن هذا المجلس بمثابة خدمة الجامعات والارتقاء بمخرجاتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتسريع عجلة التطوير بها لمواكبة العلوم والمعارف في الجامعات والمؤسسات التعليمية المتقدمة، للمساهمة في تنمية الوطن وخدمة المجتمع من خلال البرامج التي تقدمها وفق احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ونوه معالي مدير الجامعة بجهود معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ نحو تطوير برامج التعليم الجامعي، ومتابعته لتنفيذ نظام الجامعات الجديد ، الذي يتميز باستقلاليته في موارده المالية ولوائحه التنظيمية التي ستنعكس إيجاباً على جودة الأداء الأكاديمي والبحثي والابتكار للجامعات.

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21:29ت م

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