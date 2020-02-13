السعودية اليوم / حصيلة جديدة لأعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة



واشنطن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 14 مصاباً، بعد تشخيص إصابة أحد الأمريكيين الذين أجلوا من مدينة ووهان الصينية والخاضعين لحجر صحي قرب مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والمريض هو واحد من بين 232 فرداً يخضعون للحجر الصحي داخل قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، بعد نقلهم جواً من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس.

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21:13ت م

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