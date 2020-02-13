شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تقويم التعليم» : مجلس الجامعات سيسهم في تعزيز التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، ما يعكس الدعم الدائم والمستمر للتعليم في المملكة.

وأكد في تصريح صحفي بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات اليوم، أن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات سيعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م في التعليم العالي بشكل عام وفي التعليم الجامعي بشكل خاص, مبينًا معاليه أن النظام الجديد للجامعات يؤكد أهمية تحسين الجودة وحصول الجامعات على الاعتماد المؤسسي والبرامجي الذي يُعد من أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بالمملكة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التمايز وزيادة التنافسية الإيجابية بين الجامعات ورفع من جودة اهتماماتها البحثية ومخرجاتها التعليمية.