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فتح التقديم للدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 - 1442، اعتبارا من 17 فبراير الحالي حتى الثاني من مارس المقبل، وسيكون استقبال التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول الالكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa. ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الراغبين في التقديم على البرامج بحسب تخصصاتهم إرفاق شهاداتهم وأوراقهم الثبوتية خلال فترة التسجيل المحددة.



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