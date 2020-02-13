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أولياء أمور في ورشة الوقاية من التنمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء نفذت إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم محافظة الأحساء ورشة بعنوان «الوقاية من التنمر»، بمشاركة أولياء أمور الطلبة، بهدف تعريفهم بمفهوم التنمر وطرق الوقاية والعلاج منه. وتناولت الورشة بعض الظواهر السلوكية والمشاركة في وضع الحلول، وزيادة التواصل مع أولياء الأمور بالطرق المناسبة للتعريف بالتنمر وأنواعه، والعلامات التي تدل على تعرض الطفل للتنمر وآثار وعواقب التنمر على الأطفال وسلوكياتهم المدرسية، وتعريف المتنمرين والضحايا والمتفرجين، والأسباب التي تدفع الطلبة إلى المشاركة في التنمر، وفهم سلوك المتفرجين حول هذه الظاهرة.



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